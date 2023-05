Qui n'a pas une connaissance, une ou un ami, de la famille, qui a la sortie du confinement a dit: «ok c'est bon je me casse… J'en peux plus de Paris».

Qui n'a pas une connaissance, une ou un ami, de la famille, qui a la sortie du confinement a dit: «ok c'est bon je me casse… J'en peux plus de Paris». En juin 2022 une étude de SeLoger et Meilleurs Agents, annonçait que le nombre de Parisiens qui achetaient un bien immobilier en dehors de la ville lumière avait augmenté de 11% depuis la pandémie. Les parigots devenaient parinciaux pour retrouver sérénité, calme et nature… mais surtout ils quittaient burnout, discrimination, surconsommation, dissonance, insécurité et inégalités. C'est arrivé à Valérie Bauhain, à la quarantaine. Elle en a produit un podcast à succès: Ciao Paris.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Des suggestions de thèmes à aborder? Des témoignages à nous partager? Contactez-nous sur les réseaux sociaux

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona