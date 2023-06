Il y a de ces gens qui vivent leur vie exactement comme ils le souhaitent. Oui ça existe: pas de règles, pas de conventions, juste un appétit de faire exactement comme ils en ont envie. Valérie est de ces chanceuses qui virevoltent avec le 8e degré, s'amusent de tout et embrasse la vie de célibataire. Jusqu'à un événement hors du commun le jour de ses 40 ans.

«Bonjour, je suis Val et je suis Rie. J'ai 40 ans et je vais vous raconter comment je me suis mariée avec moi même. Donc j'étais en train de faire une liste sur mon balcon de toutes les choses que j'avais toujours voulu faire. Et dans cette liste, je me dis: “J'ai toujours voulu me marier toute seule”. Et ça depuis que j'avais 20 ans et faire une fête complètement, complètement déjantée. Et je repense à ça et je me dis qu'il y a vraiment un truc quand même derrière ça. C'est un truc qui a recommencé à me faire sourire juste à la seconde à laquelle j'y ai pensé. J'ai appelé ma sœur qui à qui tout de suite m'a dit: “C'est du génie”. Parce qu'elle est toujours emballée par mes idées complètement délirantes. Et en fait, j'avais cette idée de faire un mariage où je n'avais pas de mari. J'inviterais les gens et ils seraient surpris et diraient: “Oh là là, le mari l'a planté, la pauvre”. Et ensuite il y aurait un prêtre qui ferait que des blagues hardcores.»

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona