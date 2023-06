Il y a de ces gens qui vivent leur vie exactement comme ils le souhaitent. Oui ça existe: pas de règles, pas de conventions, juste un appétit de faire exactement comme ils en ont envie. Valérie est de ces chanceuses qui virevoltent avec le 8e degré, s'amusent de tout et embrasse la vie de célibataire. Jusqu'à un événement hors du commun le jour de ses 40 ans.

«Je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans et je vais vous raconter ce qui m'a mené à avoir un événement un petit peu particulier, justement pour fêter ces 40 ans. A la sortie du bac, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel. J'ai fait de l'organisation de soirées assez rapidement, d'abord pour pour le grand public et puis ensuite très rapidement. J'ai commencé à commercialiser des espaces parisiens pour de l'événementiel en entreprise et aussi des particuliers. C'était un peu les prémices de l'événementiel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, où on peut faire des événements un peu décalés, où on peut être dans des lieux un peu atypiques.»

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona