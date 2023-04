Le sexe c'est terminé pour Ovidie, elle ne veut plus qu'on la baise.

Depuis 20 ans Ovidie est essayiste, réalisatrice de documentaire notamment sur la sexualité, autrice, actrice et militante féministe. Aujourd'hui les journaux la comparent à la Princesse de Clèves qui préfère à l'amour de Nemours la plénitude de sa solitude ( c/f Nouvel obs ) depuis la parution de son dernier essai «La chair est triste, hélas». Le sexe c'est terminé pour Ovidie. Elle ne veut plus qu'on la baise. Et le passage à la quarantaine est la bascule qu'elle attendait pour faire une «grève du sexe» annoncée.

Références:

Ouvrage

«La chair est triste, hélas» (Julliard, 2023)



Instagram

@ovidieraziel

