«Il y a une rencontre qui est déterminante dans ma vie. C'est très beau parce que ça se fait par le biais de ma meilleure amie qui est comédienne en Corse. Un été, lors d'un stage qu'elle donne, elle va rencontre une femme qui s'appelle Hélène Touluc. Elle a créé son poste chez Emmaus solidarité. Poste à mission culture et citoyenneté. Et donc son travail c'est de placer des intervenants artistiques sur le terrain.»

Connaissez-vous le Podcasthon? Non? C'est normal! C'est la première édition organisée par Altruwe cette année. Et Quarante et Double Monde sont très heureux de pouvoir participer avec plus de 370 autres podcasteurs et podcasteuses à cette belle aventure. Pendant 7 jours, on se mobilise tous pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs à travers nos podcasts! Pour nos deux habituels épisodes on a donc décidé de laisser Ombeline nous raconter sa bascule altruiste dans Quarante. Le théâtre est toute sa vie. Comédienne engagée, elle décide un jour de laisser la scène à ceux qui n'ont plus de toit et se réfugient chez Emmaus.

