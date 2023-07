«Je m'appelle Noémie de Lattre, je suis artiste, j'ai 45 ans et je vais vous raconter comment l'univers m'a sauvé la vie sans que je le sache. Le 11 août, j'ai 40 ans. Le 12 août, mon fils se casse la gueule et s'ouvre la tête direction pompiers, CHU, urgences. Le 13 août, mon père âgé, qui était en vacances avec nous, fait sur une attaque de panique. Mais à ce moment là, on pense que c'est un AVC ou on ne sait pas quoi. Les mêmes pompiers, le même CHU, les mêmes urgences... Le 14 août, ma mère m'appelle et me dit: "On vient de m'apprendre qu'il me reste trois mois à vivre" . Ensuite, en septembre, ma demi-sœur, 50 ans, trois enfants, meurt. Cancer. Octobre, mon parrain, mon parrain d'amour chéri que j'aimais, meurt. En novembre, mon père se fait faire une trachéotomie, donc ça ne sent pas bon. En décembre, mon chat meurt. En janvier, ma mère meurt. En février ma tante, ma grand tante, qui était la seule artiste de la famille et dont j'étais très proche, meurt. Et en plus, on ne me le dit pas.»

–Le Linketree de Noéme de Lattre.

–Journal, Noémie de Lattre, (Albin Michel, 2022)

–L'harmonie des genres, Noémie de Lattre (prochaines dates ici)



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

