Une fois par semaine, elle s'installe dans sa baignoire et nous parle, directement, à nous, à travers la force d'Instagram pour partager ses pensées, ses sentiments sur la société, sur les hommes, les femmes, l'amour, l'âge… mais surtout sur le féminisme. Elle se questionne, elle réfléchit, elle proteste et ça nous fait nous questionner, réfléchir et protester. Aujourd'hui, Noémie de Lattre est devenue un des fers de lance de la sororité, une porte-drapeau du féminisme. Mais c'est à la l'aube d'une quarantaine cernée par la mort que la comédienne, metteuse en scène et autrice à la révélation.



«Bonjour, je m'appelle Noémie de Lattre, j'ai 45 ans et je vais vous raconter comment l'univers m'a préparé à ce qui allait m'arriver. Un peu avant mes 40 ans tout va bien dans ma vie, tout est normal et j'ai jamais eu de grosses difficultés. J'ai eu une enfance vraiment pas très marrante, je pense, puisque je n'ai pas d'éléments de comparaison. C'est des années plus tard, avec des psychothérapies, que j'ai réalisé que ce n'est pas du tout normal cette enfance. Bref. Donc à cette époque, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien eu de grave.»

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona