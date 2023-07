«Le boxeur, comme l'hypersensible, se bat pour gagner ce combat contre lui-même, et lutte pour exister» a écrit dans son livre Fort comme un hypersensible celui qui aujourd'hui dévoile sa bascule dans Quarante: Maurice Barthélemy. À 40 ans, il sait que c'est la fin de celui qu'il n'était pas. Depuis ses 40 ans, il redonne corps à un Maurice qui veut vivre sa vie dans l'instant, avec une hypersensibilité acceptée.

«Bonjour, je suis Maurice Barthélémy et j'ai 54 ans. Dans la première partie, je vais plutôt raconter l'homme que j'étais sans savoir qui j'étais. Moi, je suis issu d'une famille très particulière parce que c'étaient des gens très originaux. Mes parents, c'était ce qu'on appelle des soixanthuitards. Mais vraiment, eux, ils étaient le pur modèle. C'est à dire que j'avais un père qui, au départ, était diplomate, attaché culturel, gars qui avait fait Sciences Po. Il avait rencontré ma mère à Sciences Po et était maître de conférences. Après il a été nommé dans différents pays comme la Colombie, le Maroc, la Bolivie où je suis né en 1969 et ma mère, elle, elle était étudiante à Sciences Po, elle tombe amoureuse de mon père et se marie. Donc elle devient femme de diplomate.»