Quarante Mathieu – Du mythe de la virilité à la reconnexion à sa sensibilité (2/2) Publié le 11 avril 2023 à 9h15

Double Monde podcast temps d’écoute : 16 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Comment la carapace a volé en éclat.

Force, courage, sens de l’honneur, goût de la conquête, de la gloire, sens du sacrifice, contrôle de soi, puissance sexuelle… C'est sur ce mythe de la virilité qu’a grandi Mathieu. Jusqu'à la bascule, presque inévitable, jusqu'à l’implosion intérieure de ce concept patriarcale, jusqu'à l'acceptation de sa sensibilité.



«Je suis Mathieu Thomé, j'ai 48 ans et je vais vous raconter comment la carapace a volé en éclat et comment la pacification a pu se faire. Alors pendant ces huit semaines que j'ai passé en jogging allongé sur mon parquet, les bras en croix, il se trouve que j'avais rencontré une femme juste avant qui a pris soin de moi, qui est venue régulièrement à la maison me tenir compagnie, me remonter le moral, me faire à manger. Pas tous les jours bien sûr mais régulièrement et qui était là pour moi. Ça je pense que ça a été un moment très important, et alors je vais faire un spoiler: cette femme je suis marié avec elle maintenant et nous sommes ensemble depuis 6 ans.»