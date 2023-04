Force, courage, sens de l'honneur, goût de la conquête, de la gloire, sens du sacrifice, contrôle de soi, puissance sexuelle… C'est sur ce mythe de la virilité qu'a grandi Mathieu. Jusqu'à la bascule, presque inévitable, jusqu'à l'implosion intérieure de ce concept patriarcale, jusqu'à l'acceptation de sa sensibilité.



«Je m'appelle Mathieu Thomé, j'ai 48 ans et je vais vous raconter comment je me suis construit dans une carapace de virilité. Je suis né en 1974 au Liban, un pays à l'époque magnifique, où mes parents ce sont rencontrés, ont vécu parmi leurs plus belles années. La particularité du Liban c'est que dès 1975 il y a eu une guerre civile qu'a commencé, ce qui implique bien sûr beaucoup de souffrance, beaucoup de violence et aussi beaucoup de guerres fratricides. Alors les premières années de ma vie ont été marquées par cette guerre et par le fait que mes parents, affolés, apeurés, ne savaient pas comment extraire leurs enfants de cette violence quotidienne.»

Mathieu Thomé est Coach & Entrepreneur / Fondateur de Corporate Chaman / Cofondateur de Kalima



