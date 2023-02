Quarante Hors-série Love etc...L'amour trahi (2/2) Publié le 21 février 2023 à 9h59

Double Monde podcast temps d’écoute : 15 min Twitter Facebook Linkedin Messenger De la perte du grand amour à une découverte d'une nouvelle manière d'aimer.

Il fallait qu'il ait enfin trouvé l'amour, et qu'il lui donne tout, pour que Philippe s'écroule quand cet amour s'envole et le trompe. Il découvre alors que l'aventure amoureuse n'a pas de mode d'emploi…



«Bonjour, je suis Philippe, j'ai 47 ans, et je vais vous raconter comment je suis passé de la perte du grand amour à une découverte d'une nouvelle manière d'aimer. Donc je découvre qu'elle a une relation. C'est un moment donné où toute la famille va débarquer pour l'anniversaire de notre enfant. Sa famille comme la mienne et j'avoue que tombe des nues, je réalise aussi en même temps, au début je me mets beaucoup de choses sur la tête, je m'accuse moi-même de tous mes manquements, de toutes les choses qui on fait que. Je me sens coupable en fait qu'on en soit arrivés là et puis s'en suit des discussions au début à peine sur ce sujet, s'en suit "on va aller voir quelqu'un", ok, on va aller voir quelqu'un pour parler de ça, faire une thérapie de couple, chose qu'elle m'avait demandé mais que je ne voulais pas faire.»