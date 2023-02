Il fallait qu'il ait enfin trouvé l'amour, et qu'il lui donne tout, pour que Philippe s'écroule quand cet amour s'envole et le trompe. Il découvre alors que l'aventure amoureuse n'a pas de mode d'emploi…

La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis. Dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois c'est l'amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule.



Bienvenue dans «Love etc…», le hors-série au cœur libéré de Quarante. Célibataire, en couple, amoureux, plus amoureux, idéaliste, ou déçu.e, nos quadras débridé.es vont vous parler de leur bascule. Et cela une fois par semaine tout au long du mois de février. Lovez-vous avec nous!

Dans Quarante, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...



Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona