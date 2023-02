Quarante Hors-série Love etc... Un p'tit miracle amoureux (2/2) Publié le 28 février 2023 à 9h52

Double Monde podcast temps d'écoute : 16 min La rencontre d'une vie.

Les réseaux sociaux ont-ils aussi révolutionné l'amour? Nathalie en pleine crise d'identité à la quarantaine, retrouve un amour de jeunesse grâce à Facebook… Et c'est toute sa vie qui change aux battements des coeurs qui s'enlacent.



«Je suis Nathalie, j'ai 54 ans, et je vais vous expliquer comment et pourquoi il s'est passé quelque chose dans ma vie, parce que j'avais vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Quelques jours après, il m'a répondu "ah, bonjour c'est Roger, Nathalie je t'ai cherché toute ma vie". Bon, là je dois avouer il a marqué un point. Incroyable mais vrai. Après on s'est parlé sur les réseaux et je lui dis "en même temps tu m'as pas beaucoup cherché parce que j'ai pas changé de nom, pas de pays en tout cas. Donc voilà donc Roger était parti vivre aux États-Unis depuis 30 ans, et il travaillait là-bas.»