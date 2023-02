Les réseaux sociaux ont-ils aussi révolutionné l'amour? Nathalie en pleine crise d'identité à la quarantaine, retrouve un amour de jeunesse grâce à Facebook… Et c'est toute sa vie qui change aux battements des coeurs qui s'enlacent.«Bonjour, je suis Nathalie, j'ai 54 ans. j'ai fêté mes 40 ans en 2008, j'étais très heureuse mais j'étais toute seule. J'ai été élevée dans une famille très aimante, j'ai été très aimée, ma soeur et moi on a été très aimées par des parents qui étaient amoureux depuis toujours et pour moi l'amour c'est bien évidemment vitale mais pas que. Je pense que il faut aussi bien s'entourer et même si on a une famille extraordinaire, je pense qu'il faut aussi s'entourer d'amis.»

La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis. Dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois c’est l’amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule.

Bienvenue dans «Love etc...» le hors série au cœur libéré de Quarante. Célibataire, en couple, amoureux, plus amoureux, idéaliste, ou déçu.e, nos quadras débridé.es vont vous parler de leur bascule. Et cela une fois par semaine tout au long du mois de février. Lovez-vous avec nous!



Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona