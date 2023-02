Spéciale Saint-Valentin.



Magali a toujours aimé l'amour. Elle est même une passionnée de l'amour. Elle vit pour l'amour et par l'amour: de son métier, de son art - la musique - de sa famille, de ses enfants et bien sûr… des hommes! Mais quand on aime aussi passionnément, la chute peut-être parfois dure… Ne pas rester dans la déception, surmonter la colère, pour aimer encore…



«Je m'appelle Magali, j'ai 48 ans et à 40 ans je me suis dit que finalement l'amour c'était pas pour moi. À 39 ans, je me retrouve maman célibataire avec un petit garçon de 9 ans, une petite fille de 9 mois. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé dans ma vie. Déjà je n'aurai pas imaginé avoir deux enfants avec deux pères différents. La vie en a décidé ainsi et ce sont évidemment les enfants les plus merveilleux de la planète, donc ça c'est parfait. Simplement c'est pas du tout ce que j'avais imaginé de me retrouver maman solo sans homme dans ma vie avec une petite fille de 9 mois. C'était pas ce que je voulais vraiment.»

Bienvenue dans «Love etc…», le hors-série au cœur libéré de Quarante. Célibataire, en couple, amoureux, plus amoureux, idéaliste, ou déçu.e, nos quadras débridé.es vont vous parler de leur bascule. Et cela une fois par semaine tout au long du mois de février. Lovez-vous avec nous!

Dans Quarante, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...



Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona