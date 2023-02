Pénélope Boeuf c'est le phénomène podcast de ces 2 dernières années. Elle raconte sa vie, ses voyages, ses rencontres dans ses podcasts comme «Le journal de Pénouche», dans ses livres, sur les réseaux sociaux et aux milliers de gens qu'elle rencontre tous les jours. Même ses histoires d'amours romancées ou non, comme dans «Amour & (R)évolutions» signé Meetic, elle nous les partage avec humour et sincérité… Pourtant l'amour, elle l'avoue, elle ne lui a pas donné beaucoup d'espace dans son existence… La quarantaine approchant, Pénélope va-t-elle basculer?«Bonjour, je suis Pénélope Boeuf, j'ai 39 ans, j'ai fondé une agence 360, qui s'appelle "La Toile". Je suis célibataire depuis 39 ans et là ça suffit quoi. Je crois que mes hormones ils parlent. Alors c'est très marrant, je trouve que quand je grossis, avant quand je grossissais je grossissais des fesses, du bas, mais là je grossis du bas mais particulièrement dans cette putain de culotte de cheval. La culotte de cheval, elle est, parait-il, aux mères pour accueillir les bébés. Comme si c'était une sorte d'appel.»

Dans Quarante, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...



Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona