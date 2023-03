Quand on est en quête de liberté, quand la croise-t-on vraiment? Faut-il passer par la folie pour la toucher du doigt et enfin la vivre pleinement? «La liberté, c'est la possibilité d'être, et non l'obligation d'être» disait René Magritte. Gérald Foltête a fini par la reconnaître, quand, comme Magritte, l'art l'a posé entre ses mains.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… Notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

