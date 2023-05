Se reconvertir c'est apprendre un nouveau métier, donner du sens à son travail, s'épanouir dans un autre domaine d'activité. C'est aussi souvent avoir une tout autre communication avec les autres, interagir avec une population dont on ne connaît pas forcément les codes, utiliser un vocabulaire nouveau. S'affiner avec l'âge, atteindre une maturation, être coulant, ferme, dur, marbré corsé… Des mots qui ont accompagné la bascule des quarantes de Fabien.

«J'ai toujours eu une éducation sportive. J'ai toujours une facilitée, une familiarité en tout cas avec le sport et même les sports d'une façon générale. Notamment avec le foot, on en reparlera. À côté de ça, j'adorais la musique également et en fait à partir de l'adolescence, j'ai commencé pour m'amuser, seul ou avec des potes, à s'enfermer dans ma chambre. J'avais un vieux micro et j'enregistrais ou je mettais des morceaux et j'annoncais et je désannoncais ou encore on se faisait des émissions, où on disait plein de conneries, plein de bêtises.»