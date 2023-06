«Un athlète ne peut arriver en compétition très motivé s'il n'a jamais été mis à l'épreuve”»écrivait Sénèque il y a 2.000 ans. Edgar Grospiron est champion olympique, triple champion du monde et quatre fois vainqueur de la coupe du monde en ski de bosses, mais aussi conférencier et entrepreneur. Malgré sa motivation, seul moteur de cet esprit de champion selon lui, les épreuves physiques, morales ou sociales, Edgar les a rencontrées… Notamment à 40 ans quand les choix qu'il fait changent ses perspectives de vie.

«J'ai la quarantaine. Je donne des conférences. J'ai un métier. Je gagne très correctement ma vie et je suis dans une procédure de divorce. Et là, une fenêtre s'ouvre. On me propose d'être directeur général de la candidature d'Annecy pour les Jeux de 2018. Et là, je me dis: "Si j'accepte, ma vie va complètement changer, mon rythme de vie va complètement changer. Il va falloir que j'abandonne mon métier. Il va falloir que je réorganise complètement ma vie". Et donc j'ai décidé de prendre cette ouverture là.»