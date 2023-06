«Un athlète ne peut arriver en compétition très motivé s'il n'a jamais été mis à l'épreuve» écrivait Sénèque il y a 2.000 ans. Edgar Grospiron est champion olympique, triple champion du monde et quatre fois vainqueur de la coupe du monde en ski de bosses, mais aussi conférencier et entrepreneur. Malgré sa motivation, seul moteur de cet esprit de champion selon lui, les épreuves physiques, morales ou sociales, Edgar les a rencontrées… Notamment à 40 ans quand les choix qu'il fait changent ses perspectives de vie.

« Moi, j'ai grandi à la montagne, donc il n'y a pas trop de mérite à avoir fait du ski puisque mon environnement se prêtait à ça. Néanmoins, on est plein de jeunes à avoir grandi à la montagne et tout le monde n'a pas fait de ski. Donc j'ai cherché à exploiter vraiment cet environnement depuis que je suis tout gamin. C'était pour moi avant tout un terrain de jeu avec mes copains. Mes potes et moi avions des parents qui travaillaient beaucoup commerçants, stations de ski, saisonniers. Ce sont des jobs où on regarde pas trop ses heures. Ce qui veut dire que nous, en tant que gamins, on est très libres en fait. Et cette liberté, ça a été quelque chose de très, très important.»