Être soi ou pas? Telle semble être la question de ce XXIe siècle qui, par la force des choses, nous fait enfin prendre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pour certains, comme Claire Gorisse, il a fallu des «crises» de conscience pour arriver à retrouver le chemin vers elle-même.

«Je m'apelle Claire Gorisse. Et en matière de crises, j'avais l'impression d'en avoir déjà fait pas mal. Vu que je suis en crise à peu près depuis mes 12 ans. Et puis , j'ai eu la sensation d'avoir eu un petit chaos à 30, puis un petit chaos à 35 ans. Je pensais que la quarantaine, ça passerait tout seul. La crise de de la "trente-cinquetaine", ce fut quand même une grosse crise. Parce que j'étais fonctionnaire, sur les rails –pas les bons. J'avais deux enfants, j'avais 35 ans et j'en avais rien à foutre. Cette fois, c'était un cri hurlant, féroce, tenace . Et la vie c'était tout sauf ce qu'on m'avait appris. Donc c'était déjà une période de ma vie en prémices, en annonce, une déconstruction totale de tout ce que j'avais appris.»