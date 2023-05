Être soi ou pas? Telle semble être la question de ce XXIe siècle qui, par la force des choses, nous fait enfin prendre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pour certains, comme Claire Gorisse, il a fallu des «crises» de conscience pour arriver à retrouver le chemin vers elle-même.

«Je m'appelle Claire. Claire Gorisse et j'ai 40 ans. 40 et 6 mois, pour être exacte. Mais très honnêtement, je ne sais pas si ça change quelque chose cette histoire d'âge. En tout cas, c'est que toujours cru car j'ai toujours la sensation d'être en crise depuis l'âge de 12 ans. Tout le temps des questions, des bouleversements. Je suis hyper habituée aux crises. J'en ai déjà éprouvée pas mal. Donc je vais tentais de vous raconter les crises de mes quarante premières années. Je suis une fille totalement normale et totalement banale. Je viens d'un milieu ordinaire, j'ai suivi un parcours scolaire ordinaire je suis allée à l'école, je suis allée au collège, au lycée avec malgré tout cette conviction très intime et intense d'être décalée.»