Dans la vie on doit toujours faire des choix, semble-t-il. Oh! souvent, on sait qu'on ne fait pas les bons… mais on les fait quand même... parce que c'est comme ça, on a été programmé. Samuel veut briller, gagner de l'argent, montrer qu'il est capable d'être le meilleur, parce que justement… il n'a pas le choix. Mais quand tout s'écroule, Samuel n'a ironiquement plus le choix de suivre sa voix intérieure.



«Je m'appelle Samuel, j'ai 39 ans bientôt 40. Je suis à une croisée des chemins dans ma vie puisque je viens de perdre un job que je faisais depuis 16 ans et qu'était un job de trader, donc j'ai une crise de la quarantaine qui s'ouvre à moi car je suis dans une inconnue sur mon avenir professionnel et qu'est-ce que va être ma vie maintenant. Et cette crise rappelle énormément une autre crise que j'ai vécu à 20 ans quand j'ai commencé ma classe de prépa après ma terminale.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Des suggestions de thèmes à aborder? Des témoignages à nous partager? Contactez-nous sur les réseaux sociaux

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona