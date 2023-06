Devenir parent… Quand, comment, pourquoi? Ce sont les questions qu’Assia s’est posées toute sa vie. Car face à la maternité, cette quadra engagée a continuellement pensé au bonheur de l’enfant, plutôt qu’au sien de devenir mère. Et puis, elle a fini, justement à la quarantaine, par laisser l’instinct et le destin guider ses pas vers la maternité.

«On passe à peu près de neuf mois de procédure pour obtenir l'agrément. Donc, on rencontre assistante sociale, psychologue, puéricultrice. Ils viennent de nous rencontrer à notre domicile. On a des entretiens chacun, séparés, ensemble. C'est beaucoup de questions sur notre projet. On en dit pas juste, on souhaite adopter un enfant. Quel enfant vous voulez adopter? Comment vous vous projetez parents? Et de quel enfant? En fait, on a bien compris à ce moment là, ce qu'on ne mesure pas toujours. Il ne s'agit pas, dans l'adoption de trouver un enfant à des parents potentiels, c'est de dire quels sont les meilleurs parents possibles pour cet enfant.»