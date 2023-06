Devenir parent… Quand, comment, pourquoi? Ce sont les questions qu’Assia s’est posées toute sa vie. Car face à la maternité, cette quadra engagée a continuellement pensé au bonheur de l’enfant, plutôt qu’au sien de devenir mère. Et puis, elle a fini, justement à la quarantaine, par laisser l’instinct et le destin guider ses pas vers la maternité.

«Je me rappelle d'un souvenir. Je me rappelle presque exactement le moment où j'ai eu cette idée là, en tout cas où j'ai eu cette pensée. C'était à 18 ans. Je suis née au Maroc, je suis arrivée en France pour mes études à 18 ans, J'étais à l'université et c'est vrai que j'étais un petit peu... je me sentais peut être un peu hors des clous. Et je m'étais dit: “Je ne me marierais jamais et si j'ai un enfant, il sera adopté.” Je ne sais pas. Ce rapport à l'enfant était particulier. C'est à dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un besoin absolument d'avoir un enfant biologique alors qu'il y avait des enfants abandonnés qui attendaient d'avoir des parents.»