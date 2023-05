Nous sommes beaucoup, quadra et plus a vivre notre 2e partie de vie comme une libération aux carcans qu'on nous a parfois imposer au moment de nos soi-disant choix d'études et de métier. Cette envie de vivre enfin ce qui nous passionne, nous ressemble. Pour Anne-Claire Genthialon, c'est à près de 40 ans qu'elle se rend compte, qu'elle, c'est justement ses propres choix, sa passion exaltée pour son métier qui l'ont piégé depuis le départ. Elle en a même écrit un livre Le piège du métier passion au éditions Alisio Regards.

«Pour me remettre de ce chagrin d'amour professionnel, j'ai changé plus ou moins de secteur. Je suis toujours journaliste, mais il y avait cette soif de nouveauté. Que je m'étais soit interdite, soit je ne me sentais pas à la hauteur ou encore je ne me considérais pas assez douée pour. Et j'ai décidé de faire de ce chagrin un livre. Le chagrin d'amour professionnel ne s'est pas tout de suite imposé comme sujet. Je torunais autour puisqu'étant pigiste on est souvent précaire.»