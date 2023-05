Changer le monde à travers l'engagement, le militantisme. À tous âges, à toutes époques, des femmes et des hommes font la révolution pour un réel changement social, pour un message de justice fort. Mais à travers l'existence d'un militant comme Alain Assouline, l'engagement évolue, prend une autre forme, et souvent bascule de la révolution mondiale à la révolution locale.

«On fait les Argonautes, et le premier gros budget qu'on gagne c'est celui de l'APEC, l'agence des cadres. L'appel d'offres, c'était de faire une plaquette en ligne. Et nous on arrive et on dit: “Il ne faut pas faire une plaquette, il y a des dizaines de milliers d'offres d'emploi de cadres et c'est ça qu'il faut mettre en ligne”.»

Références :

– École Webforce3

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona