«Je suis Sandrine Jourdren, j'ai 48 ans et depuis ma découverte de la pleine conscience et de l'auto-compassion, je me sens ancrée, sereine et j'ai appris à vraiment m'aimer et je suis devenue instructrice de méditation de en pleine conscience et d'auto-compassion. J'ai commence à lire la littérature sur la pleine conscience, aussi beaucoup de la philosophie, parce que c'est très lié pleine conscience et philosophie. D'ailleurs la pleine conscience c'est issue de la philosophie bouddhiste. Il y a beaucoup de liens.»Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée! Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

