«Je m'appelle Claude Grunitzky, j'ai 51 ans, je vis toujours à New York et aujourd'hui j'ai une double activité qui est celle d'un investisseur dans le capital risque et d'un entrepreneur dans les médias toujours sur l'Afrique. Mais il a fallu une grosse crise qui s'est même peut-être définie comme crise d'identité pour que j'en arrive là. J'ai une amie parisienne en fait qui était une sorte de mentor qui avait une vingtaine d'années de plus que moi, qui disait que je disais que jusqu'à la veille de mon quarantième anniversaire que j'avais 39 ans.»Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona