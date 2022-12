Épisode 95 - À l’époque on lui prédit qu’il sera bientôt le «roi» de New York, tant ce jeune jet-setter et globe trotter d’origine togolaise a le feu du succès.

Qu’est-ce que la réussite? L’argent? Le pouvoir? L’amour? Le savoir? La beauté? La transmission ? La réussite ne dépend-elle pas du regard des autres? De l’époque dans laquelle on vit? Voire de l’âge? Claude Grunitzky l’a bien connu cette réussite : jeune homme prodige, il est le créateur du magazine Trace - qui devient vite la référence dans le monde du Hip-Hop et de la culture noire - a à peine 24 ans. À l’époque on lui prédit qu’il sera bientôt le «roi» de New York, tant ce jeune jet-setter et globe trotter d’origine togolaise a le feu du succès. Et puis arrive la quarantaine...

Aujourd'hui Claude est le créateur de True Africa University, président de The Equity Alliance et host du podcast True africa.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona