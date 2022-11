«Je m'appelle Yaël, j'ai 47 ans, j'étais avocat fiscaliste pendant des années. Je me suis fait harceler et j'ai quitté le milieu des avocats et je me suis dit: "mais qu'est ce que je fais maintenant?". Le soir où je fête mon départ du cabinet, je leur chante une chanson. Je leur chante "Que Sera Sera", on verra ce qu'il va se passer. Et je rentre chez moi, je me jette sur mon mari et je tombe enceinte de mon quatrième enfant, ce qui te mets au clair sur la rapidité à laquelle j'ai pu réagir sur la suite. En tout cas, ce qui était sûr c'est que je voulais plus rentrer en cabinet d'avocats, et en plus en fusion-acquisition, ou dans le secteur, ils te prennent pas parce que quatre enfants, t'es mère de famille. Déjà quand je travaillais chez les avocats ils ont mis six mois à savoir que j'avais deux enfants...»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona