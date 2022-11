La génération des quadra et quinqua d'aujourd'hui se retourne et se demande encore pourquoi elle n'a pas réussi à amorcer la petite révolution du «fait ce qu'il te plait et tu seras heureux». Il y a 40 ans, on nous promettait que de hautes études et un bon métier (je ne ferais pas la liste ici mais vous voyez ce que je veux dire) nous apporteraient un futur radieux. Nous sommes des milliers aujourd'hui à nous reconvertir. Yaël a subi le même sort, jusqu'à ce que la vie lui donne l'opportunité d'être enfin elle-même.Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona