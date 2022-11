«Bruno Putzulu, 55 ans. Cette deuxième partie de vie c'est un peu moins la fête, c'est un peu «le crépuscule des idéals» comme dirait Nietzsche. Par rapport à la première partie dont on a parlé, la première partie de ma vie où c'était la fête, où c'était l'insouciance, tout d'un coup il y a la conscience qu'est venue frapper comme ça à la porte de la vie, qui m'a un peu assommée parce que c'était plus la même vie à partie des quarante ans. Il y a eu la perte de certaines personnes. Il y a d'abord eu plus de sorties pratiquement avec les amis, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés et ne sortaient, et leur vie de famille qui dominait. Il y a eu la perte de certaines personnes, des copains de sorties.»Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona