«Je m'appelle Krys, j'ai 46 ans , j'habite à Paris, je suis maman d'une petite fille et je vais vous raconter le jour où je suis devenue la mère de ma mère en quelques heures. Donc on est le 23 décembre 2020, c'est une date importante parce que c'est l'anniversaire de ma fille. On prépare ses 11 ans et moi en plus je suis dans une année très particulière. Je perds une amie très proche déjà quelques semaines avant. Et en plus, je suis dans une grande start-up et ce jour-là j'ai un rendez-vous avec la DRH pour lui dire que je suis au bord du burn-out. Donc déjà une bonne fin d'année bien sympathique, donc on se dit: "tient l'après-midi, ça me fait plaisir de rencontrer les nouvelles copines de ma fille et ma mère, très important dans l'histoire, m'envoie un petit sms le matin, "joyeux anniversaire à ma petite fille adorée".»Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

