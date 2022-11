En 2020 le terme «charge mentale» entre dans le dictionnaire. Preuve qu'elle existe? La femme n'a pas attendu cette attention littéraire pour revendiquer ce syndrome de l'inégalité. Mais pour certaines, et certains d'ailleurs, cette fameuse charge mentale peut frapper à d'autres niveaux que l'inégalité, notamment chez les 45-60 ans. Parents assez tard, beaucoup de quadra et quinqua se retrouvent pris entre 2 responsabilités vitales: s'occuper de leurs enfants, mais aussi de leurs parents vieillissants. En quelques heures, à la veille des fêtes de Noel 2020 déjà bouleversées par la pandémie, Krys devient subitement une femme «sandwich». Elle en a même crée un site: DwichBienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona