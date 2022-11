«Je m'appelle Éric Jean-Jean, je suis animateur. Je suis toujours aussi con mais un peu plus vieux et du coup j'ai réussi à comprendre que certaines situations professionnelles de vie étaient pas bien pour moi et donc il fallait que je les évite. La mort de mon père a été la dernière étape d'une série d'épreuves qu'a commencé par la mort de ma mère. Il y a eu ma mère, il y a eu la boîte, il y a eu la maman de ma fille, il y a eu l'ennui, il y a eu les difficultés à RTL. Le fait que j'avais arrêté la télé pour ma boîte pendant un petit peu plus d'un an et quand je suis revenu, je pensais que j'allais revenir à la télé. En fait à la télé personne vous attend. Et donc quand je suis revenu voir la télé déjà les mecs avaient tous bougé. Là je me suis pris quelques humiliations que tous les animateurs de télé connaissent et qui font un peu mal quand tu as un peu plus de quarante ans.»



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance?

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...