Sonner le glas des quarante. Ces fameux 40 pendant lesquels on se croit souvent invincible, comme un vieux sage, alors que c’est justement à ce moment-là qu'on est peut-être le plus vulnérable. Pour Eric Jean-Jean qui était au pic de sa carrière d’animateur télé et radio à la quarantaine, la décennie enchaîne les sales coups: le couteau dans le dos des amis, la mort des parents, l’addiction, le succès qui lui échappe, et l’amour aussi… Il se rebâtit depuis 10 ans et bouffe la vie à pleine dent.Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? Pour une fois, quarante est un peu moins feutré : c’est dans un café qu’Éric Jean-Jean nous a raconté sa bascule à lui, alors évidemment il y a un peu de bruit, les bruits de la vie… Que ça ne vous empêche pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes..

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona