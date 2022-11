«Notre vie est une longue et pénible quête de la vérité» disait Gandhi. Chacun évidemment poursuit sa propre quête, et souvent cette quête est tellement impalpable qu’on peut désespérer d’y arriver. Christelle a tout fait pour garder le cap de sa quête de beauté. Et si pour elle «la beauté du monde est comme une lumière pour avancer sur le chemin de la vie», les embûches ont été nombreuses et souvent violentes.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Des suggestions de thèmes à aborder ? Des témoignages à nous partager ? Contactez-nous sur les réseaux sociaux :

Quarante : @quarantepodcast

Agence Double Monde : @doublemonde_podcast

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration : Marjorie Murphy

Montage : Adrien Stiefel

Musique : Sébastien Ossona