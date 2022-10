«Je suis Vincent, j'ai 46 ans. J'ai fais un premier parcours de vie en tant que artiste dans le spectacle vivant . J'ai fondé en 2002 un bureau d'études en prévention des risques qui aujourd'hui regroupe une centaine de personnes sur toute la France. Tout s'est fait naturellement sur le fait d'intégrer ce que j'avais appris dans le spectacle vivant dans l'entreprise, et notamment dès le début je me suis dit: ce qui est important c'est les valeurs, et j'ai travaillé avec un coach pour fixer un socle dans l'entreprise sur cinq valeurs, en réfléchissant à ce que je voulais absolument et qui soit valable pour tous les salariés. Et ce que je voulais pas. Donc on a identifié cinq valeurs qui sont : communication, exemplarité, respect, innovation, persévérance.»



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

