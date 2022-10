«Bonjour, je m'appelle Hugues, j'ai 38 ans et on arrive à la seconde partie de ma vie . En fait, en réalité on arrive déjà à ma troisième vie. Quand je décide d'arrêter tout parce que je suis à bout de souffle, il y a autre chose qui me marque beaucoup c'est que j'étais dans une telle course effrénée que je suis totalement tourné vers moi-même, je n'ai le temps que pour moi, c'est à dire mon métier métro-boulot-dodo, je suis intégralement tourné vers moi-même. Et du coup quand je m'arrête, je ne veux chercher immédiatement du travail parce que j'ai peur de choisir le premier travail qui vienne par peur justement de ne pas en retrouver et donc de ne pas faire le bon choix.»Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona