«Je m'appelle Catherine, je vais bientôt avoir quarante-neuf ans, je suis fleuriste à mon compte et mon conjoint m'a suivi dans cette aventure au départ, très positivement, mais limite il est trop présent. Il me fait des remarques ce qui n'est pas toujours simple, jusqu'à ce qu'il dérape à l'été 2016, donc quelques mois après qu'on est repris l'affaire. Je me vois obligée de l'amener aux urgences. Il et en pleine phase maniaque et ç va très mal se terminer malheureusement. Il était pas dans son état normal, il était très agressif verbalement parlant, il n'a jamais levé la main sur moi, mais il faisait des reproches à longueur de journée, et oui, on venait de vivre les attentats de 2015, et il venait d'y avoir ceux de Nice le quatorze juillet. Il tournait en boucle avec cette histoire, il disait "il faut qu'on s'arme, qu'on puisse arrêter de futurs terroristes". Il était devenu délirant sur ce sujet là.»

