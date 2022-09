En 1965 le psychanalyste Elliot Jaques, qui a inventé le terme «crise de la quarantaine» soutient que la quarantaine, c'est quand nous atteignons la maturité en surmontant notre déni de la mort et de la destructibilité humaine. Pourtant à 40 ans, Catherine ne va pas pouvoir défier cette mortalité.



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!



Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...



«Je m'appelle Catherine, ma vie était toute tracée jusqu'à mes quarante ans et autour de la quarantaine tout a basculé avec des évènements à la fois dramatiques et heureux dans des nouveaux projets. Jusque-là j'avais vraiment une enfance très heureuse, assez solitaire, j'étais fille unique.»

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona

