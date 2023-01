Quarante Isabelle, la destinée - 2ème partie Publié le 17 janvier 2023 à 10h46

Double Monde podcast temps d'écoute : 18 min Épisode 104 - Commencer une nouvelle vie.

Savoir qui on est dès l’adolescence… et pourtant se perdre, à un moment clé… la quarantaine. «Chacun parce qu’il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée» écrivait Platon il y a tant de siècles. Isabelle connaissait sa destinée: vivre au milieu de la nature. Mais il a en effet fallu folie et sagesse pour la rejoindre dans la paix.



«Je suis Isabelle, j'ai 55 ans et je suis entrain de commencer une nouvelle vie suite à un burn out assez important qui rejoint les aspirations de l'adolescente que j'étais il y a pas mal de temps. J'ai 48 ans et je viens de décider d'arrêter une formation de trois années d'école d'infirmière qui a été très coûteuse pour moi et pour mon entourage. La première chose c'est vraiment le soulagement immense. J'ai peut-être perdu trois ans mais là j'y pense pas, ce que je pense c'est que j'ai gagné ma journée et que aujourd'hui je vais pas en prendre plein la tête parce que je comprends rien à cet hôpital qui marche pas de la même manière que moi.»