Savoir qui on est dès l'adolescence… et pourtant se perdre, à un moment clé… la quarantaine. «Chacun parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée» écrivait Platon il y a tant de siècles. Isabelle connaissait sa destinée: vivre au milieu de la nature. Mais il a en effet fallu folie et sagesse pour la rejoindre dans la paix.



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!



Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...