«Je suis Régis Ceccarelli, j'ai 50 ans et je vais vous expliquer comment, fils de musicien, puis musicien, je suis devenu arrangeur. On se retrouve là donc avec une équipe de musiciens pour enregistrer des maquettes pour Henri Salvador. Alors on se retrouve le matin, on fait le son, on enregistre un morceau, ça se passe pas mal. Moi j'en mène pas large quand même parce que j'ai quitté le jazz depuis un moment, bon je sais toujours jouer un peu ce trucs là, c'est pas du jazz c'est jazzy mais bon quand même. Je suis avec des bons musiciens. Et en fait on fait un morceau, deux morceaux, puis je vois que dans la cabine Henri Salvador se dit que c'est pas mal ce qu'on fait. On va dire qu'à dix heures onze heures on a commencé, à midi ils nous disent: "mais vous savez quoi on va le faire ce disque".»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona