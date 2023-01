Être enfant de… une chance ou une malédiction? Un coup de pouce dès le berceau ou un poids éternel? Comme pour tout , il n'y a pas de règles. Et comme pour tout, chacun doit trouver sa voie. Dans la dynastie Cecarelli, on est batteur prodige de père en fils. Le grand-père Jean, l'oncle Jean-Paul, le père André et Régis. Une lignée qui peut paraître lourde à porter… Et pourtant, c'est justement l'héritage qui va lui permettre de trouver sa voie.Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie: la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona