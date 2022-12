«Je suis Hamid Allouache, j'ai 52 ans. La veille de mon départ en vacances, je suis très mal, je sens que je suis très fatigué mai bon, ça faisait quelques mois que ça durait. Mais surtout j'ai des troubles de la vessie. En fait, j'ai très envie de faire pipi mais à chaque fois que j'y vais, je fais très peu. Du coup, j'y retrouve 45 minutes après. Du coup je consulte un spécialiste qui me dit qu'il y a peut-être une infection urinaire, donc il me fait faire des analyses de sang et d'urine, il me donne des antibiotiques pour suspicion d'infection urinaire et je pars avec ces antibiotiques au Vietnam. Je sens que je suis de moins en moins sur mes jambes et là ça me fait flipper parce que je comprends vraiment pas ce qu'il se passe, et ce qu'il se passe c'est vraiment nouveau dans mon corps.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? N'hésitez pas, à vous abonner sur votre plateforme préférée!

Dans ce podcast, nous laissons la parole à toutes celles et ceux qui ont vécu un reboot de leur disque dur intérieur pour, peut-être, enfin, devenir eux-mêmes...

Ce podcast est produit par Double Monde Création

Réalisation et narration: Marjorie Murphy

Montage: Adrien Stiefel

Musique: Sébastien Ossona