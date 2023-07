Houda et Victor, la trentaine, sont ensemble depuis 9 ans et vivent en couple libre.

Houda et Victor, la trentaine, sont ensemble depuis 9 ans et vivent en couple libre. Après des discussions houleuses à ce sujet, ils se sont mariés et attendent un enfant. Quel avenir donneront-ils à leurs aventures dans cette nouvelle vie?

Cette lettre sonore est la deuxième de notre série anniversaire. Pour fêter les 4 ans de Post-Scriptum, nous prenons des nouvelles des personnes que nous avons interviewées aux débuts de notre podcast. Vous pouvez (ré)écouter «Cher orgasme» et «Cher amour (libre)» pour en savoir plus sur l'histoire de Houda et Victor, que nous suivons depuis 4 ans déjà!

«–On a eu la période la plus longue de désaccord sur le couple libre.

–J'ai toujours dit que j'avais besoin de liberté et que c'est par cette liberté-là que je nous valorisais en tant que couple.

–Moi c'est l'inverse. C'était: bien que je ne sois pas contre le couple libre en soit, je ressens qu'en ce moment je ne veux pas de ça dans ma vie.

–J'ai réagis avec de la stupeur et de l'inquiétude parce que ça dénotait sans doute une peur ou une incompréhension vraiment forte. Elle devait sentir qu'elle perdait l'emprise.»

Une lettre sonore réalisée par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation : Romain Dubrac.

Illustration : Charlotte des Ligneris.