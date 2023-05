Post-Scriptum

Femmes célèbres ou héroïnes intimes… Qui sont les femmes de votre vie? Et pourquoi les admirez-vous? Simone Veil, leur grand-mère, Joséphine Baker, leur maîtresse, Frida Kahlo, Rosa Parks… les élèves de CM2 de l'école Hoche, à Colombes, en région parisienne, nous parlent de celles qui les inspirent!

«–Ma grand-mère c'est mon héroïne parce qu'elle est courageuse. Elle a vécu une vie dure.

–Marie Curie, elle a fait des choses que personne n'a pu faire. Elle a créé la radioactivité, ce qui aide aujourd'hui à soigner beaucoup de maladies. Et puis par exemple, sans Marie Curie, on ne pourrait pas savoir si on a os qui est cassé ou pas.

–Ma mère elle est jolie mais quand on la voit le matin, elle fait un peu peur. Et moi j'aimerais être jolie même le matin.

–Moi, mon héroïne c'est Aurore Dupin. Elle s'est fait passer pour un homme (George Sand) parce qu'à son époque, les femmes ne pouvaient pas écrire des livres, il n'y avait que les hommes...»

Une lettre sonore réalisée par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation : Léa Fossey.

Illustration : Charlotte des Ligneris.

Pour s'abonner à la newsletter, c'est ici.