Laurène a 37 ans. D'ici deux ans, elle sera aveugle. Elle nous raconte le chemin qu'elle emprunte pour accepter son futur handicap.

Cet épisode s'inscrit dans notre série anniversaire. Pour fêter les 4 ans de Post-Scriptum, nous prenons des nouvelles des personnes que nous avons interviewées aux débuts de notre podcast. Vous pouvez donc aussi entendre Laurène dans «Cher donneur», un épisode dans lequel elle raconte ses deux greffes de cœur.

«–Je pensais avoir vécu la plus grande épreuve de ma vie en essayant reçu deux cœurs et un reins. Que j'allais pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Mais pas du tout: on m'a annoncé que j'allais être aveugle. Carrément, genre pas de demi-mesure, je vais être aveugle dans les deux à trois ans qui arrive. Je me prépare donc pour le grand saut dans le noir.

–Dans cette lettre sonore, Laurène dialogue avec Blanche, dont le père, décédé d'une mort brutale, a été donneur d'organe. Depuis cette interview réalisée il y a quatre ans, nous avons régulièrement dialogué avec Irène. Nous avons découvert avec stupeur récemment, qu'elle allait devenir aveugle.»

Une lettre sonore réalisée par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation: Romain Dubrac.

Illustration: Charlotte des Ligneris.